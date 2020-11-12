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عالم

الملك سلمان يدين مليشيات الحوثى لانتهاكها القوانين الدولية

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 12:07 ص
الملك سلمان
الملك سلمان
ياسمين محمود
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أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أن المملكة تدين مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الايراني بانتهاكها القوانين الدولية والقواعد العرفية، بإطلاق طائرات مفخخة من دون طيار، وصواريخ بالستية باتجاه المدنيين في المملكة، بطريقة متعمدة وممنهجة.

كما حث العاهل السعودي، علي ضرورة اتخاذ موقف حازم يضمن معالجة جذرية لسعي النظام الإيراني للحصول على أسلحة الدمار الشامل وتطوير برنامجه للصواريخ الباليستية.

وأكد العاهل السعودي، خلال كلمته في السنة الأولى من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، دعم المملكة للشعب اليمني كي يستعيد اليمن من خلال سلطته الشرعية كامل سيادته واستقلاله من الهيمنة الإيرانية، مشيرًا إلى أن المملكة ستستمر في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب اليمني، وأيضًا مواصلة الدعم للجهود الدولية الرامية إلى حل الأزمة اليمنية التي يقودها المبعوث الأممي إلى اليمن، وفقًا للمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار اليمني الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن ( 2216 ).

كما تتطرق العاهل السعودي في الملف الفلسطيني، مؤكدًا حرص المملكة على استمرار وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني لإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، كما أننا نساند الجهود الرامية لإحلال السلام في الشرق الأوسط بالتفاوض بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، للوصول إلى اتفاق عادل ودائم.

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