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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط نجل السيدة صاحبة فيديو الطرد من منزلها

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 12:05 ص
القبض على الشاب
القبض على الشاب
سارة الوردانى
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ألقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أبو حماد القبض على الشاب الذى ظهر فى مقطع فيديو طرد والدته المسنة، وتركها على السلالم.

وعلى الفور، تم تشكيل لجنة من قبل مديرية التضامن الاجتماعى، لبحث حالة السيدة واتخاذ اللازم حيالها، وجارٍ اتخاذ اللازم من قبل الأجهزة الأمنية بما تراه مناسبًا لتفاصيل الواقعة، حيث تتواجد السيدة الآن بمركز شرطة أبو حماد.

كان عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تداولوا مقطع فيديو يظهر طرد ابن لوالدته وهى عاجزة عن الحركة.

بدوره، قال محمد كمال الدين حجاجى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالشرقية، إنه تم تشكيل لجنة عاجلة لفحص الفيديو المتداول، بخصوص سيدة مشلولة تم طردها وتنزل السلالم زحفا، لافتا إلى أنه تم التوصل إلى أن السيدة من إحدى قرى مركز أبو حماد دون التطرق لتفاصيل.

وأضاف "حجاجي"، فى تصريحات لـ"الدستور"، أنه جارٍ اتخاذ اللازم حيال السيدة، وبحث الموضوع للوصول لحقيقته، بعد الجدل المثار على مواقع التواصل الاجتماعى، ثم الإعلان عن الإجراءات المتخذة حيالها.

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