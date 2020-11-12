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رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

الذكرى 121 عامًا على ميلاد الأديب الألمانى كارل هينزل.. اليوم

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 07:08 ص
كارل هينزل
كارل هينزل
خالد حماد
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ولد الروائي الألماني كارل هينزل، بمدينة فرانكفورت في 12 من نوفمبر 1989م، وقد درس الحقوق والعلوم السياسية، وحصل على الدكتوراه في عام 1912، وعمل بالمحاماة.

كان «كارل هينزل»، إلى جانب عمله بالمحاماة، قد احترف الكتابة الإبداعية، وكتب العديد من الأعمال، منها المسرحية «الفزع»، ومنها الروائية نموذج روايته ذائعة الصيت «الصراع حول ماترهورن».

تنتمي كتابات «هينزل» إلى ما نطلق عليه المدرسة الواقعية في الكتابة الأدبية، هكذا تشير معظم أعماله الروائية، والتي ارتبطت بالواقع ونقلتها عبر عالم الرواية المفتوح على الحياة.

جاءت روايته «الصراع حول ماترهورن»، والتي كتبها عام 1912، ونشرت في عام 1986، وهي تدور حول قصة حقيقة عن أول متسلق جبال هو «إدوارد ويمبر» والذي ينجح بدوره في الوصول إلى قمة جبل ماترهورن الذي يقع في مقاطعة فاليس السويسرية.

كانت الرواية بكل ما تحمله من دهشة وغرابة الواقع مسار إعجاب منتجي ومخرجي السينما، فتحولت إلى فيلم صامت عام 1928، وفي عام 1937 تم تحويلها إلى فيلم ناطق عبر المخرج لويس تينكر، جاء تحت عنوان «نداء الجبل».

لكارل هينزل العديد من الأعمال الإبداعية التي تتقاطع مع الواقع، منها الصراع حول ماترهورن 1986، وصاحب «البنك وعباقرة الحب 19»، ومسرحية «الفزع».
كارل
كارل هينزل
كارل
كارل هينزل

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