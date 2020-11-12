تسمم 4 أشخاص من أسرة واحدة بسبب وجبة طعام فى إسنا

أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة بتسمم، الأربعاء، عقب تناولهم وجبة منزلية فاسدة، بقرية الحليلة في إسنا جنوب الأقصر.وتلقى المقدم أحمد حبيب، مأمور مركز شرطة إسنا، بلاغًا من مستشفى إسنا التخصصي، بوصول كل من "ياسمين.م.أ" 35 سنة ربة منزل، و"أروه.س.م" 7 سنوات، و"محمد.س.م" 6 سنوات، و"أحمد.س.م" 6 سنوات، أبناء الأولى، ويقيمون بقرية الحليلة التابعة لمركز ومدينة إسنا، مصابين بإعياء وقيء وتم حجزهم في قسم الباطنة لتلقي العلاج اللازم.وأقرت المصابة الأولى بحدوث إصابتهم عقب تناولهم طعام معد بالمنزل "فطير منزلي"، ونفت الشبهة الجنائية، حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.