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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر اليورو اليوم الخميس 12-11-2020 بالبنوك المصرية

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 06:21 ص
اليورو
اليورو
ياسمين محمود
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يرصد موقع "الدستور" سعر اليورو، اليوم الخميس 12-11-2020، خلال تعاملات ختام الأسبوع الحالي، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، في التقرير التالي:

ووفقًا للسوق المحلى نرصد لكم فى هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.


سعر اليورو فى البنوك اليوم الخميس 12-11-2020


محليًا، استقر سعر اليورو اليوم أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي، مقابل تراجع سعره في بنك مصر والمصرف العربي الدولي.

واستقر سعر اليورو اليوم في بنك الاستثمار العربي ليسجل للشراء 18.52 جنيه وللبيع 18.25 جنيه، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 18.57 جنيه وللبيع 18.33 جنيه، وفي بنك قناة السويس سجل للشراء 18.58 جنيه وللبيع 18.43 جنيه، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 18.58 جنيه وللبيع 18.34 جنيه.

وواصل سعر اليورو استقراره أمام الجنيه ليسجل في بنك التعمير والإسكان للشراء 18.61 جنيه وللبيع 18.42 جنيه، وفي بنك المشرق سجل للشراء 18.58 جنيه وللبيع 18.43 جنيه، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 18.59 جنيه وللبيع 18.42 جنيه، وفي البنك العقاري المصري العربي سجل للشراء 18.57 جنيه وللبيع 18.42 جنيه، أما في البنك العربي الأفريقي الدولي فسجل للشراء 18.57 جنيه وللبيع 18.34 جنيه.


أسعار اليورو اليوم فى البنوك


كما ارتفع سعر اليورو اليوم أمام الجنيه في بنك كريدي أجريكول ليسجل للشراء 18.60 جنيه وللبيع 18.40 جنيه، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 18.58 جنيه وللبيع 18.38 جنيه، وفي البنك الأهلي اليوناني سجل للشراء 18.59 جنيه وللبيع 18.43 جنيه، وفي بنك البركة الإسلامي سجل للشراء 18.62 جنيه وللبيع 18.38 جنيه، وفي بنك وفا التجاري سجل للشراء 18.58 جنيه وللبيع 18.42 جنيه، وفي بنك إتش إس بي سي فسجل للشراء 18.58 جنيه وللبيع 18.36 جنيه. 

وفي المصرف العربي الدولي تراجع سعر اليورو اليوم ليسجل للشراء 18.55 جنيه وللبيع 18.33 جنيه، وفي بنك مصر سجل للشراء 18.58 جنيه وللبيع 18.36 جنيه، وفي بنك بلوم سجل للشراء 18.59 جنيه وللبيع 18.40 جنيه، كما انخفض سعر اليورو أمام الجنيه في بنك التنمية الصناعية ليسجل للشراء 18.59 جنيه وللبيع 18.43 جنيه، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 18.57 جنيه وللبيع 18.33 جنيه.

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