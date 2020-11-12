سعر اليورو اليوم الخميس 12-11-2020 بالبنوك المصرية





سعر اليورو فى البنوك اليوم الخميس 12-11-2020







واستقر سعر اليورو اليوم في بنك الاستثمار العربي ليسجل للشراء 18.52 جنيه وللبيع 18.25 جنيه، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 18.57 جنيه وللبيع 18.33 جنيه، وفي بنك قناة السويس سجل للشراء 18.58 جنيه وللبيع 18.43 جنيه، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 18.58 جنيه وللبيع 18.34 جنيه.



وواصل سعر اليورو استقراره أمام الجنيه ليسجل في بنك التعمير والإسكان للشراء 18.61 جنيه وللبيع 18.42 جنيه، وفي بنك المشرق سجل للشراء 18.58 جنيه وللبيع 18.43 جنيه، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 18.59 جنيه وللبيع 18.42 جنيه، وفي البنك العقاري المصري العربي سجل للشراء 18.57 جنيه وللبيع 18.42 جنيه، أما في البنك العربي الأفريقي الدولي فسجل للشراء 18.57 جنيه وللبيع 18.34 جنيه.





أسعار اليورو اليوم فى البنوك





كما ارتفع سعر اليورو اليوم أمام الجنيه في بنك كريدي أجريكول ليسجل للشراء 18.60 جنيه وللبيع 18.40 جنيه، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 18.58 جنيه وللبيع 18.38 جنيه، وفي البنك الأهلي اليوناني سجل للشراء 18.59 جنيه وللبيع 18.43 جنيه، وفي بنك البركة الإسلامي سجل للشراء 18.62 جنيه وللبيع 18.38 جنيه، وفي بنك وفا التجاري سجل للشراء 18.58 جنيه وللبيع 18.42 جنيه، وفي بنك إتش إس بي سي فسجل للشراء 18.58 جنيه وللبيع 18.36 جنيه.



وفي المصرف العربي الدولي تراجع سعر اليورو اليوم ليسجل للشراء 18.55 جنيه وللبيع 18.33 جنيه، وفي بنك مصر سجل للشراء 18.58 جنيه وللبيع 18.36 جنيه، وفي بنك بلوم سجل للشراء 18.59 جنيه وللبيع 18.40 جنيه، كما انخفض سعر اليورو أمام الجنيه في بنك التنمية الصناعية ليسجل للشراء 18.59 جنيه وللبيع 18.43 جنيه، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 18.57 جنيه وللبيع 18.33 جنيه.

محليًا، استقر سعر اليورو اليوم أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي، مقابل تراجع سعره في بنك مصر والمصرف العربي الدولي.