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«سجن مع إيقاف التنفيذ».. حبس عاطل هتك عرض شقيقته بالإسكندرية

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 05:50 ص
حبس عاطل
حبس عاطل
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة عاطل بالسجن لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ، بعد اتهامه بهتك عرض شقيقته داخل محل سكنهم.

ترجع أحداث القضية رقم 11712 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة مينا البصل، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة مينا البصل يفيد ببلاغ من والدة المجني عليها بقيام شقيقها بهتك عرض شقيقته بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة مينا البصل، قيام المتهم ح.ا.م، 20 سنة، عاطل، مقيم بمنطقة المتراس بهتك عرض شقيقته الطفلة المجني عليها ف.أ.م، 13 سنة، مستغلا كونه ممن له السلطة عليها بأن استدعاها لغرفته وكمم فمها وأمرها بالاستلقاء علي السرير وحسر عنها بنطلونها وتلامس بأماكن العفة لديها وهتك عرضها، فتحرر محضر بالواقعة.

وبعرضه على النيابة وبشهادة شقيقته، أقر بارتكاب الواقعة وقررت النيابة إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.

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