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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«في منزلها الآن».. تحرك عاجل من «التضامن» بشأن فيديو إذلال شاب لوالدته

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 11:46 م
وزارة التضامن الاجتماعي
وزارة التضامن الاجتماعي
ولاء جمال
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أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه تم تشكيل لجنة من التدخل السريع لفحص فيديو واقعة إذلال شاب لوالدته القعيدة، وإجبارها على نزول السلالم زحفا.

ويتم حاليا فحص شكوى السيدة التى تداول رواد التواصل الاجتماعي، قصتها، موضحة أن السيدة الآن فى منزلها لحين نظر الشكوى.

وكان عددا من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تداولوا مقطع فيديو لواقعة منسوب حدوثها لابن يقسو على والدته وجعلها تزحف على سلالم بيته وهى عاجزة عن الحركة ليرضي زوجته، ومنسوب حدوث ذلك داخل مركز أبو حماد بالشرقية.

ويتلقى فريق التدخل السريع البلاغات والشكاوى على الخط الساخن ١٦٤٣٩ وأيضا على الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء ١٦٥٢٨ وعلى حسابات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي.

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