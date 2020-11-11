تجديد حبس عاطل بتهمة الإتجار فى الحشيش بالإسكندرية.. 15 يومًا

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، تجديد حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة نصف كيلو من مخدر الحشيش بقصد الإتجار به، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.وتلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، بورود معلومات سرية بقيام عاطل، له معلومات جنائية، بمزاولة نشاط إجرامي بالإتجار بالمواد المخدرة بكميات كبيرة، وترويجها على عملائه بدوائر المدينة.وعقب تقنين الإجراءات، تم عمل كمين وألقي القبض، وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش وزنت 500 جرام ومبلغ مالي وهاتف محمول.وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى وحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيقات.