تجديد حبس عاطل لحيازته ربع كيلو هيروين بالإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، تجديد حبس عاطل 15 يومًا علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة ربع كيلو من مخدر الهيروين بقصد الاتجار به على عملائه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، بورود معلومات سرية بقيام عاطل، له معلومات جنائية، بمزاولة نشاط إجرامي بالاتجار بالمواد المخدرة بكميات كبيرة، وترويجها على عملائه بدوائر المدينة.عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين والقي القبض عليه، وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر الهيروين وزنت 250 جرام ومبلغ مالي وهاتف محمول وسلاح أبيض، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي وحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.