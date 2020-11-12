مليون و100 ألف جنيه ميزانية مهرجان الإسكندرية السينمائى

تختتم فعاليات الدورة الـ36 من مهرجان الإسكندرية السينمائي، غدًا، وخلال الأسبوع الحالي تمت إقامة فعاليات المهرجان، من عرض الأفلام في مسابقتي الأفلام الطويلة والقصيرة، بجانب ندوات المكرمين عزت العلايلي وصلاح عبدالله وإيناس الدغيدي، ومدير التصوير محسن أحمد والمغربي داود، بجانب الاحتفال بمئوية فريد شوقي ومدير التصوير عبدالعزيز فهمي.بدوره، قال الأمير أباظة، رئيس مهرجان الإسكندرية، إن هذا المهرجان يقام العام رغم التحديات الكبيرة، سواء في التأجيل بسبب فيروس كورونا، أو الميزانية الضعيفة، خاصة هذا العام، فلم يدعم المهرجان سوى وزارة الثقافة المصرية فقط.وأوضح "أباظة"، في تصريح لـ"الدستور"، أن ميزانية المهرجان وصلت هذا العام لمبلغ مليون و100 ألف جنيه، وبالطبع هو رقم قليل للغاية لإقامة المهرجان، وبالرغم من ذلك لن يتوقف المهرجان وسيستمر.وعن إلغاء حفل الافتتاح، أكد الأمير أباظة أن محافظ الإسكندرية أخبر، منذ وقت طويل، أن في هذا التوقيت ستكون هناك نوة على مدينة الإسكندرية، ولكن لم يوجد خيار أو ميعاد آخر لإقامة فعاليات المهرجان.وأضاف: "اخترنا أفضل وقت مناخي في شهر نوفمبر لإقامة المهرجان، وقبل هذا الميعاد كان مهرجان الجونة، وبعد ذلك الظروف المناخية ستكون أسوأ، أما حفل ختام المهرجان فسيقام غدا بشكل طبيعي على أحد مسارح الإسكندرية، وسيتم تكريم الفنانين مرة أخرى، رغم تكريمهم من قبل في ندواتهم كما سيتم تسليم الجوائز".