مصرع طفلة جراء تعرضها للتعذيب على يد صديقة والدتها بالمحلة

لقيت طفلة مصرعها جراء تعرضها للضرب والتعذيب على يد صديقة والدتها وزوجها بمنطقة بسيسة التابعة لدائرة ثالث المحلة الكبرى.تلقى اللواء هانى مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور قسم ثالث المحلة الكبرى، بورود بلاغات من أسرة الطفلة منى محمد عبد القادر (سنتان)، مقيمة بمنطقة المنشية الجديدة بتعرضها للضرب والتعذيب حتى لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بجراحها متهمه صديقتها وتدعى "ا.ى.ز" وزوجها ويدعى "م. ع" مقيمان بمنطقة بسيسة.وذكرت أسرة الطفلة المجنى عليها فى البلاغ أنهم تركوا الطفلة لدى الزوج والزوجة عدة أيام بناءً على طلبهم وفوجئوا باتصال هاتفى يخبرهم بنقل جثتها إلى إحدى المستشفيات الخاصة مصابة بكدمات متفرقة فى الجسد أثار التعذيب، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنشاوى العام للكشف الطب الشرعي عليها.بتقنين الاجراءات ألقى القبض على الزوج والزوجة المتهمين واقتيادهم فى ديوان عام قسم ثالث المحلة، وتحرر محضر بالواقعة رقم ٣٦٥٨، وجاري إخطار النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.