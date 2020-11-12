كارول سماحة: «بالصدفة» يناقش المشاكل الاجتماعية والطائفية فى لبنان (فيديو)

قالت الفنانة اللبنانية كارول سماحة إن فيلمها "بالصدفة" تناول عددًا من المشاكل الاجتماعية والطائفية والأزمات، معبرة عن سعادتها بأن مستوى الفيلم ارتقى لأن يعرض في مهرجانات عالمية ودولية.وأضافت "كارول"، خلال مناقشة فيلم "بالصدفة" بعد عرضه في مهرجان الإسكندرية السينمائي، أنها سعيدة بعرض فيلمها في مصر وفي مهرجان الإسكندرية، لافتة في الوقت ذاته إلى أن الفن في لبنان دائما يعكس الصورة هناك.يشار إلى أن كارول سماحة تواجدت في مهرجان الإسكندرية السينمائي، مساء الأربعاء، لحضور عرض فيلمها ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان، كما حضرت ندوة مناقشة الفيلم بعد عرضه مع الجمهور والنقاد والصحفيين، حيث يختتم المهرجان فعالياته اليوم بحفل تسليم الجوائز.