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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الباز للجماهير: لا مجال للتعصب في نهائي أفريقيا.. الفائز مصري

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 11:10 م
جريدة الدستور
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عبر الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، عن دعمه الكامل لمبادرة وزارة الشباب والرياضة "لا للتعصب.. نعم للروح الرياضية"، بالتزامن مع اقتراب موعد مبارة نهائي إفريقيا.

وقال الباز، في برنامجه "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، إن أي فائز في هذه المباراة يعني أن مصر فازت بالبطولة، ولا مكان للتعصب بين الجماهير في هذه المباراة.

وطالب الباز، جماهير الناديين بالتحلي بالروح الرياضية في هذه المباراة، دون تعصب أو مشاحنات بين الجماهير.


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