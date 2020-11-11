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محافظات

محافظ البحيرة يكرم أسرة الشهيد رامي حسنين (صور)

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 11:16 م
تكريم أسرة الشهيد
تكريم أسرة الشهيد رامي حسنين
البحيرة معوض هويدى
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كرّم اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، مساء الأربعاء، أسرة الشهيد البطل رامى حسنين، قائد الكتيبة 103 صاعقة، مؤكدًا أنه لا بدّ أن نتذكر معًا بطولات وأمجاد شهداؤنا الأبرار، وأن مصر لن ولم تنس أبطالها ممَن ضحّوا بأرواحهم من أجلنا وأجل مستقبل أفضل لمصرنا الغالية واستكمال مسيرة البناء والتنمية التى تتم حاليًا فى كل ربوع البلاد، لذا تسعى المحافظة لإطلاق أسماء شهدائها على أبرز المعالم بمسقط رأسهم، تخليدًا لذكراهم وبطولاتهم.

وقال المحافظ إنه تم إطلاق اسم العقيد الشهيد البطل رامي حسانين على كوبري إيتاي البارود الجديد للمشاة أعلى السكة الحديد المقرر افتتاحه الشهر المقبل، الذي يعد جزءًا من مشروعات عملاقة وكبيرة تقارب 3 آلاف مشروع، تم تنفيذها خلال عامين، فقط، على أرض البحيرة تجاوزت تكلفتها ٤٤.٥ مليار جنيه لتكون خير شاهد على أن البناء مستمر برعاية ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي.

فى نهاية كلمته، وجه المحافظ تحية تقدير وإعزاز لشهداء مصر الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة ودمائهم الذّكية فداءً لمصر وحفاظًا على أراضيها واستقرارها وسلامة شعبها، داعيًا أن تحيا مصر آمنة مستقرة واعية مستنيرة بأبنائها الكرام المخلصين الأوفياء تحت قيادة الرئيس السيسي، لافتًا إلى أن البحيرة قدمت العديد من خيرة أبنائها بالقوات المسلحة والشرطة لتروي دمائهم مع زملائهم وإخوانهم من الشهداء أرض الفيروز، وكل شبر بمصر لتكتب أعظم قصص الفداء والعطاء فى الحرب الذي تقودها للقضاء على الإرهاب وإقتلاع جذوره من أجل أن ننعم بالاستقرار، ثم تم عرض فيلم تسجيلي قصير عن حياة الشهيد العقيد رامي حسنين، قائد الكتيبة 103 صاعقة.

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