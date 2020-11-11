محافظ الغربية يجتمع بمديري الإدارات التعليمية

عقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية مساء اليوم الأربعاء، بديوان عام المحافظة، اجتماعًا موسّعًا مع مديري عموم الإدارات التعليمية بالمحافظة، بحضور وكيل الوزارة ووكيل المديرية ومديري العموم بمديرية التربية والتعليم.بدأ الاجتماع بتوجيه الشكر لجميع العاملين بالتربية والتعليم على ما بذلوه من جهود في تجهيز المدارس لانتخابات مجلس النواب ونجاحهم في توفير كافة سبل الراحة لقوات التأمين والمواطنين قبل وأثناء العملية الانتخابية.أكد المحافظ أن التعليم هو أساس إصلاح أي دولة، ولا بدّ من وجود وسائل تحفز الطلبة على الانتظام في العملية الدراسية وذلك من خلال تنفيذ أنشطة متعددة (ثقافية - فنية - رياضية... إلخ )، بين المدارس وبعضها وتنفيذ العديد من الأنشطة كالرّحلات المدرسية، وتنظيم لقاءات مع أولياء الأمور، للتعرف على احتياجات أبنائهم، وتم تقديم مقترحات بعودة مجلس الآباء وتفعيل دوره.أشار المحافظ إلى ضرورة الاهتمام بفصول التقوية لمحاربة الدروس الخصوصية مؤكدًا الاهتمام بالتنشئة الجيدة للأجيال الجديدة من خلال ربط الأنشطة بالتعليم، وغرس روح الوطنية في نفوس الطلبة عن طريق تعليمهم كيفية تحية العلم وتأدية النشيد الوطني.وأشار المحافظ إلى السلبيات التى رصدها أثناء تفقده للمدارس بمركز ومدينة زفتى من اختفاء الأنشطة داخل المدارس، وعدم حضور الطلاب، إضافة إلى عدم التزام عدد من المدرسين بالحضور، وذلك بسبب قلة الرقابة عليهم، مشددًا على أنه لا تهاون مع مَن يقصر في عمله وسيتم التعامل معه بمنتهى الحسم.في سياق آخر، أشاد المحافظ بالأجهزة الموجودة بالورش الخاصة بمدارس التعليم الفني، مؤكدًا ضرورة الاستفادة منها بالصورة المثلى والتي سيكون لها الأثر الأكبر سواء من توفير عائد مادي للمدارس أو تعليم الطلبة حرفة تساعدهم على كسب فرص عمل.من ناحيته، أكد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم أن توصيات هذا الاجتماع ستكون أجندة عمل لهم، وسيتم البدء في تنفيذها فورًا من خلال تشكيل فريق متابعة يضم مجموعة من التخصصات لمتابعة المدارس والعمل على حل السلبيات الموجودة في أسرع وقت.