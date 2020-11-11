محافظ البحيرة يشهد احتفالية أكتوبر بمركز الإبداع الفني

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أن حرب أكتوبر العظيم هى ذكرى للعمل وبذل الجهد لتحقيق التقدم والانتصار، فنصر 73 هو الذي مهّد لنا الطريق لنقف هنا اليوم ونعلن للعالم أجمع أن المصريين قادرون على تخطي الصعاب وفعل المحال للنجاة ببلدهم الحبيب من ظلمات العدوان وكيد المعتدين، وأن هذا النصر كان ولم يزل أنشودة فخر، وبارقة أمل تضيء لنا الآفاق إلى عالم جديد وعهد آخر تمتزج فيه ذكرى النصر بروح التحدي، ونحن واثقون بكل ما أوتينا من قوة وحب لهذا البلد في قدرتنا على خوض تلك التحديات إيمانًا بالله وثقة في نصرته للحق.جاء ذلك خلال الاحتفالية الوطنية التى نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة بمركز الإبداع الفني بدمنهور مساء الأربعاء بمناسبة احتفالات محافظة البحيرة بالذكرى 47 لانتصارات أكتوبر تحت عنوان "أكتوبر الفخر والعزة".وبدأت الاحتفالية بالسلام الوطني الجمهوري، ثم عرض برومو عن انتصارات وبطولات القوات المسلحة المصرية وبسالة الجندي المصري، ثم باقة متنوعة من الأغاني الوطنية لكورال "إيد واحدة" بقيادة المايسترو هاني كرم تضمنت أغاني "ملحمة مصرية - عاش - أحفظ بلادي - مصر بحبها - كلمة حلوة - حلوة يا بلادي - أنتِ الغالية يا بلادي - صوت بلادي" حيث أشاد المحافظ بالفرقة وأدائها.