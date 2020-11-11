صعق الطلاب وهتك عرضهم.. السجن 15 عاما لمدرس بقنا

قضت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين رئيس محكمتي الجنايات وأمن الدولة وبحضور المستشارين سعيد محمد الدسوقي الجزار وشريف عفت مصطفى وأحمد عبد الحي قورة الرؤساء بالمحكمة وبأمانة سر صلاح فراج وصبحي حسانين ومحمد صلاح، بالسجن 15 عاما لمدرس هتك عرض تلاميذه، في قنا.تعود أحداث القضية إلى عام 2014 و2015 عندما اتهمت النيابة العامة "محمد. ه. م، 41 عاما"، معلم أول بمدرسة قنا الإعدادية الحديثة سابقا بنين والمقيم بشارع المعهد الديني القديم الكائن ببندر قنا "محبوسا"، بهتك عرض عدد من التلاميذ بالقوة وكان ذلك بتعديه عليهم بيديه وإرهابه لهم بصاعق كهربائي وكلب ومسدس صوت يمتلكهم، حال كونهم صغارا لم يجاوز أي منهم الثامنة عشر من العمر وقيامه بحجزهم دون وجه حق وفي غير الأحوال التي تصرح بها القوانين واللوائح "في حانوتة"، واقترن ذلك بتعذيبهم بدنيا بالضرب وبإرهاق أجسادهم في غير ما خلقوا له.كما وجهت النيابة العامة للمتهم تهمة التعدي على حرمة الحياة العامة الخاصة للمجني عليهم بأن التقط بواسطة كاميرات تصوير وهاتف جوال صورا، ومقاطع فيلمية "فيديوهات" لهم في مكان خاص لا يرتضون إفشاء ما وقع فيه من أفعال كما تضمن أمر الإحالة قيامه بإفشاء المواد المصورة والتي قام بالتحصل عليها في موضوع الجريمة لحملهم على الاستمرار في الأفعال.