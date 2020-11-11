التهرب الجمركي بالقاهرة تضبط زجاجات مشروبات كحولية غير خالصة الرسوم

تمكن رجال الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالقاهرة بالتنسيق مع إدارة مباحث الجمارك برئاسة العميد محمد المناوي من ضبط عدد من زجاجات المشروبات الكحولية الغير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الإعفاءات الجمركية رقم 186 لسنة 86 ولائحته التنفيذية.وبناء على معلومات سرية من إدارة مباحث الجمارك بقيام المدعوة "م. ج. ل"، ببيع زجاجات المشروبات الكحولية الغير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية عن طريق وسائل التواصل الإجتماعى وتوصيلها بخدمة الدليفرى للزبائن.وتم تشكيل لجنة برئاسة المقدم أيمن المنشاوى من مباحث الجمارك وقوة من رجال الشرطة السريين ولجنة جمركية من عبدالله مصطفي مدير ادارة التحريات والضبط ومحمد ماهر مدير إدارة الملكية الفكرية وطارق عبد العزيز ومحمد فؤاد وأحمد صلاح رؤساء الأقسام بالمكافحة عمل أوردر وكمين لضبط المتهمة والتى حضرت بالكمية المتفق عليها بالتاكسى لتسليمها وكانت اللجنة فى انتظارها وتم ضبطها بحوزتها 59 زجاجة مشروبات كحولية ( خمور ) أنواع وأحجام مختلفة أجنبية الصنع وغير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية.وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة حوالي مليون و795 ألف و916 جنيه.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم لسنة 2020 وتقدمت المتهمة بطلب تصالح وتم سداد مبلغ تحت حساب التصالح.يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.