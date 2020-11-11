تكليف 21 جامعية بالخدمة العامة في المراكز التكنولوجية بقنا

التقى حازم عمر، نائب محافظ قنا، الأربعاء، بعدد من الفتيات خريجي الجامعات والمعاهد العليا اللاتي تم تكليفهنّ بأداء الخدمة العامة واللّاتي من المقرر الاستعانة بهن لدعم منظومة العمل بالمراكز التكنولوجية التابعة للوحدات المحلية بمختلف مدن المحافظة، وذلك في حضور محمود يوسف، المشرف العام على نظم التكنولوجيا والمعلومات بالمحافظة.وقال عمر، خلال الاجتماع إن الخدمة العامة إحدى آليات العمل التي تهدف إلى دمج الشباب وخلق تفاعل مجتمعي واسع لديهم نحو القضايا والاهتمامات المجتمعية كذلك تسعى إلى تأهيلهم لخوض الحياة العملية وإكسابهم مهارات جديدة تساعدهم على المنافسة داخل سوق العمل.أضاف نائب المحافظ أنه سيتم توزيع مجموعة الفتيات المتقدمات البالغ عددهن 21 فتاة على المراكز التكنولوجية لدعم منظومة العمل بها، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أهمية دور المراكز التكنولوجية الذي يتماشى مع توجه الدولة الحديثة نحو التحول الرقمي ومكينة الخدمات المقدمة للمواطنين بهدف تقليص زمن تقديمها والمساهمة في القضاء على أشكال الفساد كافة.