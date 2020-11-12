سعر الريال السعودى اليوم الخميس 12-11-2020
الخميس 12/نوفمبر/2020 - 07:32 ص
منة سالمطباعة
يرصد موقع "الدستور" سعر الريال السعودي اليوم الخميس 12-11-2020، في أسواق تداول المال المحلية المصرية، وفقًا للتحديثات الأخيرة التي أفادت بها البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة.
وعلى المستوى المحلي، يقدم هذا التقرير سعر تداول الريال السعودي في مواجهة الجنيه المصري، بعد أن بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي اليوم 4.18 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، حسبما أفادت التقارير الأخيرة للبنوك العاملة بالسوق المصري.
وشهد الريال السعودي فى البنك التجاري الدولي استقرارًا، وسجل 4.08 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، وتداول فى البنك العربي الأفريقي 4.07 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع، ووصل سعر الريال السعودى فى بنك عوده إلى 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
يشار لاإلى أن الريال هو العملة الرسمية للمملكة العربية السعودية ويتكون من 100 هللة، والعملات الورقية عبارة عن «5 ريالات، 10 ريالات، 50 ريالًا، 100 ريال، 500 ريال»، والعملات المعدنية عبارة عن: «1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال».
جدير بالذكر أن الريال السعودي يصدر عن مؤسسة النقد العربي السعودي، وهو مغطى بالذهب وقابل للتحويل إلى العملات الأجنبية، ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدي من وإلى المملكة، ويعادل الدولار الأمريكي 3.75 ريال، كما يأتي تصنيف المملكة العربية السعودية مدعومًا بسياسة نقدية محكمة تحافظ على مصداقية ربط سعر الصرف والاستقرار المالي والاقتصادي الكلي.
وعلى المستوى المحلي، يقدم هذا التقرير سعر تداول الريال السعودي في مواجهة الجنيه المصري، بعد أن بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي اليوم 4.18 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، حسبما أفادت التقارير الأخيرة للبنوك العاملة بالسوق المصري.
سعر الريال السعودي اليوم الخميس 12-11-2020
سجل سعر الريال فى البنك الأهلي المصري 4.09 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وبلغ فى بنك مصر 4.09 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وجاء فى بنك التعمير والإسكان 4.06 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.
وشهد الريال السعودي فى البنك التجاري الدولي استقرارًا، وسجل 4.08 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، وتداول فى البنك العربي الأفريقي 4.07 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع، ووصل سعر الريال السعودى فى بنك عوده إلى 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
يشار لاإلى أن الريال هو العملة الرسمية للمملكة العربية السعودية ويتكون من 100 هللة، والعملات الورقية عبارة عن «5 ريالات، 10 ريالات، 50 ريالًا، 100 ريال، 500 ريال»، والعملات المعدنية عبارة عن: «1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال».
جدير بالذكر أن الريال السعودي يصدر عن مؤسسة النقد العربي السعودي، وهو مغطى بالذهب وقابل للتحويل إلى العملات الأجنبية، ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدي من وإلى المملكة، ويعادل الدولار الأمريكي 3.75 ريال، كما يأتي تصنيف المملكة العربية السعودية مدعومًا بسياسة نقدية محكمة تحافظ على مصداقية ربط سعر الصرف والاستقرار المالي والاقتصادي الكلي.