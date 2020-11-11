الباز عن تصريحات أردوغان للتصالح مع دول المنطقة: لن تقبل توبته إلا بشروط

سلط الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، الضوء على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والتي قال فيها إن تركيا لديها استعداد لفتح قنوات تواصل مع كل دول المنطقة وليست لديها عداوات مع أحد.













وأوضح الباز، في برنامجه "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، أن الرئيس التركي قال أمام البرلمان التركي، إن تركيا ستواصل تفعيل القنوات الدبلوماسية بشكل كبير، وفي هذه المرحلة المقبلة ترغب في التحرك مع جميع دول المنطقة، التي تعتبرها صديقة وشقيقة لمرحلة أكثر استقرارا وأمانا، ودعا الجميع للعمل سويا من أجل بناء المرحلة الجديدة.













واستكمل الباز، أن مصر دولة كبيرة جدا، وتعرف كيف تقود الطرف الآخر إلى ما تريد، وكيف تفرض شروطها، موضحا أنه حتى لو اعتذر أردوغان لن تقبل توبته، إلا بشروط واضحة ومحددة، لأنه كان مصدر تهديد لأمن واستقرار البلد لسنوات طويلة.