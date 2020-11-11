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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

المبعوثة الأممية: اللجنة العسكرية الليبية أحرزت تقدمًا في نقاشاتها الجارية بسرت

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 11:00 م
ليبيا
ليبيا
عبير سليم
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أعلنت المبعوثة الأممية لدى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، مساء اليوم الأربعاء، أن اللجنة العسكرية المشتركة أحرزت تقدما بشأن وقف إطلاق النار في نقاشاتها الجارية بسرت.

وأضافت وليامز، في مؤتمر صحفي من تونس، أن اللجنة الأمنية الفرعية المعنية بسحب القوات في سرت ستقوم- غدًا- بتقديم المخرجات إلى اللجنة العسكرية المشتركة لاعتمادها.

وانتهت جلسات اليوم الثاني من اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية 5+5، في وقت سابق اليوم الأربعاء، في سرت.

وذكرت وسائل إعلام محلية نقلًا عن عضو وفد الوفاق باللجنة، مختار النقاصة، قوله إن "أبرز ما تمت مناقشته في جلسة اليوم هو سحب الأجانب ونزع الألغام والبدء بعودة القوات لمعسكراتها وفتح الطريق الساحلي".

وأضاف أن مقر الاجتماعات الواقع، بمجمع قاعات واغادوغو، توجد به قوة تأمين فقط لا غير.

وأوضح أنه تم تشكيل اللجان المسؤولة عن الإشراف على خروج المرتزقة، لافتًا إلى أنها مجتمعة لوضع خطة التنفيذ.

وانطلقت الجولة السادسة، من المحادثات العسكرية بين طرفي الصراع الليبي، أمس الثلاثاء؛ لبحث عدد من الملفات الأمنية والعسكرية وبينها وقف إطلاق النار بالكامل بحسب ما ينص اتفاق جنيف وغدامس.

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