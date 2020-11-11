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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

اغتصبها وصورها عارية.. امرأة تحرر محضرًا ضد عاطل في المنوفية

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 10:33 م
عاطل
عاطل
ولاء القاضى
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حررت سيدة في العقد الثالث من عمرها وتدعي «م. س. م» محضرا بمساعدة محاميها لـ«تعرضها للاغتصاب على يد عاطل في مركز منوف بمحافظة المنوفية، وصورها أثناء الاغتصاب في محاولة لابتزازها».

وقال أحمد مهران، محامي «المعتدى عليها» إن أحداث الواقعة ترجع لنشر «مجرم محترف» إعلانًا عن طريق موقع توظيف يطلب سيدة للعمل جليسة أطفال ووقعت الضحية في الفخ وذهبت إلى العنوان المذكور لمقابلة «المجرم» واغتصبها تحت تهديد السلاح ونفذ ما كان يسعى إليه، لكن الضحية خشيت من الفضيحة وفضلت السكوت.

وأضاف: أن «المجرم لم يكتف بذلك بل طلب منها أموالًا مقابل عدم النشر وهددها بالفضيحة ونشر فيديو اعتدائه عليها وطلب منها أن تساعده في الإيقاع بضحية جديدة وهي ترفض أن تكون شريكة في جريمة ضحيتها امرأة أخرى تقع في نفس الفخ».

وأشار إلى أن المعتدى عليها سيدة ثلاثينية حررت محضرا ضد المتهم في قسم شرطة منوف، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حول الواقعة.

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