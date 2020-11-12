ويليامز: اتفاق لإجراء انتخابات ليبية خلال 18 شهرًا

أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، اليوم الأربعاء، تحقيق تقدم في أعمال ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في تونس، معلنة أن المشاركين "توصلوا إلى اتفاق تمهيدي من أجل إنهاء الفترة الانتقالية وتنظيم انتخابات شفافة".وقالت ويليامز، خلال مؤتمر صحفي عقدته قبل قليل من تونس، إن المشاركين اتفقوا أيضا على توضيح الخطوات القادمة بما في ذلك الأساس الدستوري وإجراء الانتخابات التي ستكون خلال فترة "لا تتجاوز 18 شهرا".وأوضحت أن خارطة الطريق التي يناقشها المشاركين في ملتقى الحوار السياسي في تونس، توضح الخطوات اللازمة لتوحيد المؤسسات وبدء المصالحة لمعالجة القضايا خاصة التي تهم النازحين، وتستند على قرار مجلس الأمن 2510 الذي يعتمد مخرجات برلين والذي يدعو إلى إنشاء مجلس رئاسي وحكومة موحدة لإنهاء الفترة الانتقالية.ووصفت، مناقشات المشاركين بملتقى الحوار السياسي بأنها "كانت بناءة"، مؤكدة أن المشاركين "حظوا بفرصة لتبادل الآراء حول المواضيع التي طرحت" خلال الاجتماعات.وختمت بالقول: "نحن على يقين ونعلم أنه هناك الكثير من العمل يجب إنجازه والحوار لديه العديد من المسائل المعروضة عليه كتصميم هيكلي حكومي ليقوم بإجراء الانتخابات".