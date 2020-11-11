«الصيادلة»: استلام تراخيص مزاولة المهنة فى نفس اليوم

أعلنت النقابة العامة للصيادلة، امكانية التقديم بأوراق القيد بالنقابة العامة واستخراج ترخيص مزاولة المهنة واستلامه فى نفس اليوم، وذلك بعد انتداب موظفى ادارة التراخيص بوزارة الصحة للعمل بمقر النقابة للتيسير على الصيادلة فى سرعة استخراج التراخيص.وأوضحت النقابة العامة أن الأوراق المطلوبة للقيد بالنقابة واستخراج الكارنية كالتالى: شهادة التخرج أصل، وشهادة الميلاد صورة (بعد الإطلاع على الأصل)، والبطاقة الشخصية صورة (بعد الإطلاع على الأصل)، والموقف من التجنيد صورة (بعد الإطلاع على الأصل)، وعدد 2 صورة شخصية مختومة بختم الكلية، وشهادة المعادلة للجامعات الخاصة صورة (بعد الإطلاع على الأصل)، والفيش الجنائى موجه للنقابة أصل، وشهادة الثانوية العامة (معادلة إذا كانت من الخارج) وصورة (بعد الإطلاع على الأصل).أما بالنسبة للأوراق المطلوبة لاستخراج التراخيص من وزارة الصحة فهي شهادة التخرج أصل، وشهادة الميلاد صورة (بعد الإطلاع على الأصل)، والبطاقة الشخصية صورة (بعد الإطلاع على الأصل)، الموقف من التجنيد صورة (بعد الإطلاع على الأصل)، وعدد 2 صورة شخصية مختومة بختم الكلية، وإيصال سداد النقابة أصل، ودوسيه للحفظ، ونموذج صحة 13 (من وزارة الصحة)، وشهادة المعادلة للجامعات الخاصة أصل، وشهادة التشريعات للجامعات الخاصة أصل، وشهادة حسن سير وسلوك للجامعات الخاصة أصل، وشهادة تدريب 800 ساعة مختومة بختم الصيدلية+ صورة رخصة الصيدلية أو ختم الإدارة الصحية (للجامعات الخاصة) أصل.