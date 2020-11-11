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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الإحصاء: ارتفاع إنتاج الكهرباء شهريًا.. والمنازل تستحوذ على 43%

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 10:31 م
الكهرباء
الكهرباء
أميرة ممدوح
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أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن معدلات إنتاج الكهرباء شهدت ارتفاعًا ملحوظًا لـ 19.5 ميجا.و.س خلال شهر يونيو 2020 مقابل 17.1 ميجا.و.س خلال مايو 2020، و16.1 ميجا.و.س خلال شهر أبريل 2020، كما ارتفعت معدلات الاستهلاك الشهرية لـ 12.6 ميجا.و.س خلال شهر يونيو 2020 مقابل 11.8 ميجا.و.س خلال الشهر السابق عليه من نفس العام.

واستحوذت المنازل على النصيب الأكبر من الكهرباء المستخدمة شهريًا بنسبة 42.9% بقيمة 5.4 ميجا.و.س، يليها الصناعة بنسبة 25.4% بقيمة 3.2 ميجا.و.س، ثم قطاع مرافق عامة وجهات حكومية بنسبة 13.5% بقيمة 1.7 ميجا.و.س، وتذيل القائمة قطاع الاستخدامات التجارية بنسبة 4% بقيمة 0.5 ميجا.و.س، وزراعة ورى وصرف بنسبة 6.3% بقيمة 0.8 ميجا.و.س.

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