محمود محيي الدين يناقش آثار كورونا على الاقتصاد بجامعة عين شمس

تعقد جامعة عين شمس، برئاسة الدكتور محمود المتينى، حلقة نقاشية أون لاين "وبينار" الأحد المقبل 15 نوفمبر، تستضيف فيه الدكتور محمود محيي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولى وعضو مجلس إدارته ممثلًا لمصر ومجموعة الدول العربية لمناقشة آثار جائحة كورونا على الاقتصاد المصرى والدولى.. الفرص والتحديات.ويهدف الحوار الذي تديره ا.د يمن الحماقي أستاذ الاقتصاد بالجامعة إلى مناقشة أولويات التوجه الاقتصادي في مصر لمواجهة الجائحة، وذلك بالاستفادة من التجارب الدولية الناجحة وتحديد فرص ومجالات تعظيم الاستفادة من العلاقات الاقتصادية الدولية لدعم استدامة نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.ويشارك في "الوبينار" نواب رئيس الجامعة ا.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وا.د. أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وا.د. خالد قدرى عميد كلية التجارة والسادة أعضاء مجلس الجامعة من عمداء الكليات المختلفة، بالإضافة إلى نخبة من المتخصصين من أساتذة الاقتصاد بكلية التجارة جامعة عين شمس والجامعات ومراكز البحوث المتخصصة، وكذلك رجال وسيدات الأعمال وصانعي السياسة في مصر.