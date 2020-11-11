رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 12 نوفمبر 2020 الموافق 26 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

محمود محيي الدين يناقش آثار كورونا على الاقتصاد بجامعة عين شمس

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 11:14 م
الاقتصاد المصري
الاقتصاد المصري
طارق عتمان
طباعة
تعقد جامعة عين شمس، برئاسة الدكتور محمود المتينى، حلقة نقاشية أون لاين "وبينار" الأحد المقبل 15 نوفمبر، تستضيف فيه الدكتور محمود محيي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولى وعضو مجلس إدارته ممثلًا لمصر ومجموعة الدول العربية لمناقشة آثار جائحة كورونا على الاقتصاد المصرى والدولى.. الفرص والتحديات.

ويهدف الحوار الذي تديره ا.د يمن الحماقي أستاذ الاقتصاد بالجامعة إلى مناقشة أولويات التوجه الاقتصادي في مصر لمواجهة الجائحة، وذلك بالاستفادة من التجارب الدولية الناجحة وتحديد فرص ومجالات تعظيم الاستفادة من العلاقات الاقتصادية الدولية لدعم استدامة نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.

ويشارك في "الوبينار" نواب رئيس الجامعة ا.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وا.د. أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وا.د. خالد قدرى عميد كلية التجارة والسادة أعضاء مجلس الجامعة من عمداء الكليات المختلفة، بالإضافة إلى نخبة من المتخصصين من أساتذة الاقتصاد بكلية التجارة جامعة عين شمس والجامعات ومراكز البحوث المتخصصة، وكذلك رجال وسيدات الأعمال وصانعي السياسة في مصر.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 11-11-2020

انخفاض طفيف.. الصحة: 11 وفاة و227 إصابة جديدة بكورونا

صعق الطلاب وهتك عرضهم.. السجن 15 عاما لمدرس بقنا

رسميا.. بدر بانون ينتقل رسميا للنادي الأهلي لمدة 4 سنوات

الصور

image description

قافلة طبية لأهالى مساكن عثمان بـ6 أكتوبر (صور)

image description

ضبط لحوم ودواجن فاسدة فى حملة مكبرة بأسيوط (صور)

image description

السيسي في اليونان

image description

رئيس جامعة دمياط يلتقي أعضاء لجنة الاختبارات الإلكترونية

image description

محافظ دمياط تكرم السكرتير العام والعاملين بمنظومة تقنين أراضى الدولة

الأكثر قراءة

صعق الطلاب وهتك عرضهم.. السجن 15 عاما لمدرس بقنا

أخبار نتيجة معادلة كلية تجارة جامعة القاهرة 2020.. رابط وخطوات الاستعلام

رئيس «صدر قصر العيني»: مصر دخلت موجة كورونا الثانية.. وهذه أعراضه

القبض على المدرس «يوسف هانى» بتهمة الإساءة للنبى محمد

إنفوجراف

image description

خريطة زواج الأجانب بمصر في 6 معلومات (انفوجراف)

image description

متحولة جنسيا.. ملكة جمال نيوزلندا (انفوجراف)

image description

تفاصيل طرح 1011 وحدة سكنية بـ 5 مدن جديدة (إنفوجراف)

image description

«مارسا».. تفاصيل مرض فايق العزب (انفوجراف)

نجم الساعة

السجل الأسود للإرهابي يحيى موسى

منوعات

اكتشاف مواقع أثرية مغمورة بالمياه في تونس

اكتشاف قلعة في مرتفعات الجولان المحتل تعود إلى 3 آلاف سنة

حكم قراءة القرآن بدون وضوء بالتفصيل

حكم تربية الكلاب في المنزل

أيام زمان

عذبته فكتب لها «صافيني مرة».. حكاية لحن وصفه محمد الموجي بـ«الشؤم»

كانت تعاني من فوبيا غريبة.. تفاصيل مرعبة من طفولة عبلة كامل

حامل في توأم.. كيف أنقذ سائق تاكسي عبلة كامل في عبور الطريق؟

«بسبب اللص والكلاب» صحفي يتهم نجيب محفوظ بالسرقة

مقالات الرأي
ماجد حبته
أوروبا تواجه الإرهاب.. شكلًا!
أحمد بهاء الدين شعبان
الانتخابات الأمريكية.. لحظات كاشفة
مؤمن المحمدي
بطولة الدراويش
صفوت البياضي
هل نعيش تحت رحمة القدر أم فى معية خالق البشر؟
المزيد

الثقافة

أمنية طلعت: شاهدت «أفراح القبة» 3 مرات من شدة الإعجاب

محمد عبدالرحمن: مسرحيتي تدور حول طلاب الجامعة المغيبين

جديد نيو بوك: روائع إدجار آلان في كتاب للمترجم أحمد بركات

أحمد أبودياب: أهديت فوزي بجائزة أحمد سخسوخ إلى روح الراحل محمد خليفة