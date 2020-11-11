أبو العينين في خدمة أهالي الجيزة.. تركيب عدادات مياه بالعجوزة.. وأسقف عازلة لمنازل قرية البكباشي (صور)

استكملت مكاتب خدمات المواطنين التابعة للنائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، جهودها في خدمة أهالي الجيزة، حيث استكملت اليوم أعمال تركيب مواتير حديثة لرفع وتقوية المياة بمساكن مدينة المستقبل في العجوزة.ومن جهة أخرى، واصلت مؤسسة أبو العينين للنشاط الخيري والثقافي، تركيب أسقف عزل، لبعض المنازل بقرية البكباشي بمحافظة الجيزة، بناء على توجيهات النائب محمد أبو العينين، بالتزامن مع دخول فصل الشتاء.وعبر أهالي قرية البكباشي عن امتنانهم للنائب محمد أبو العينين، لسرعة الاستجابة لمطالبهم وتركيب الأسقف العازلة للمنازل، كما قدموا له الشكر على الدعم وجميع الخدمات التي يقوم بها لأهالي الجيزة.وتواصل مكاتب أبو العينين، أعمالها في الجيزة والدقي والعجوزة نزولا على مطالب المواطنين، وتقديم الخدمات العاجلة لهم.