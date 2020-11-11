إصابة 4 إثر وقوع مشاجرة بسبب خلافات الجيرة في البحيرة

استقبل مستشفي الدلنجات المركزي بمحافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، 4 مصابين بكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، نتيجة وقوع مشاجرة بين عدد من الأهالي بقرية الخليلية بسبب خلافات الجيرة.تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من نقطة شرطة مستشفي الدلنجات المركزي بوصول مصابين بكدمات وجروح، وعلى الفور انتقل ضباط المباحث وبالفحص تبين وقوع مشاجرة بين عدد من الأهالى بقرية الخليلية بدائرة المركز.وأسفرت المشاجرة عن إصابة 4 وهم كل من: "حسنى.ع.م" 42 عامًا، و"طارق.ع.ع" 22 عامًا، و"محمد.إ.ع " 32 عامًا، و"مصطفى.إ.ع" 42 عامًا، وجار عمل الإسعافات الطبية اللازم لهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.