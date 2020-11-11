الإحصاء: إنتاج الوقود محليًا يتخطى الـ50 مليون طن خلال 8 أشهر

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تخطى الإنتاج المحلى من البترول والغاز الطبيعى حاجز الـ 50 مليون طن، خلال أول 8 أشهر من العام الحالى 2020، بينما بلغ فى المقابل حجم الاستهلاك 47.3 مليون طن خلال الأشهر ذاتها، ليسجل بذلك فائض قدره 3.4 مليون طن خلال نفس الفترة.ولفت جهاز الإحصاء، وفقًا لتقرير صادر عنه حصلت عليه "الدستور"، إلى أن إنتاج الوقود فى مصر استعاد معدلاته الطبيعية بعد التعافى من تداعيات جائحة كورونا بدءًا من شهر يوليو الماضى، بعدما ارتفع الإنتاج من 6.2 مليون طن خلال يونيو الماضى لـ 6.6 مليون طن و6.5 مليون طن خلال شهرى يوليو وأغسطس من عام 2020، بينما كان المعدل قد سجل سلسلة تراجعات خلال أشهر فبراير ومارس وأبريل بقيمة 6.2 مليون طن، 6.1 مليون، 5.8 مليون بالترتيب.كما أظهر التقرير، ارتفاع إنتاج مصر من السولار إلى مستويات قياسية مسجلًا 6.6 مليون طن خلال أول 8 أشهر من عام 2020 مقابل 4.3 مليون طن خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت نسبتها 53.2% خلال عام، وفى المقابل تراجع حجم استهلاك السولار من 8.9 مليون طن لـ 8 مليون طن خلال فترة المقارنة ذاتها بانخفاض بلغ 10.1%.وشهد إنتاج البوتاجاز محليًا ارتفاع بنسبة 6.4% خلال عام 2020، بعد أن قفز إلى 1.3 مليون طن خلال أول 8 أشهر من العام الحالى مقابل 1.2 مليون طن خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، وفى المقابل تراجعت حركة استيراد البوتاجاز من 1.4 مليون طن لـ 1.2 مليون طن خلال فترة المقارنة ذاتها بنسبة انخفاض 12.5% خلال عام.