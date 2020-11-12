وزير الاتصالات: انتقال العاملين إلى العاصمة الإدارية العام المقبل

كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، أن الوزارة تتبنى عدة مشروعات في استراتيجية بناء مصر الرقمية، على رأسها مشروع التحول الرقمي وإنشاء مدينة المعرفة وبناء مجتمع معلوماتي متكامل في المدن الجديدة، ومنها العاصمة الإدارية والعلمين.وأوضح وزير الاتصالات، فى تصريحات لـ"الدستور"، أن الوزارة تتعاون مع جميع الوزارات في تنفيذ هذه الاستراتيجية وفتح مجالات لتدريب وتوظيف الشباب وتأهيلهم إلى احتياجات سوق العمل.وأضاف "طلعت" أن أبرز مشروعات مصر الرقمية إنشاء البنية التحتية المعلوماتية، وتعميم الخدمات الحكومية المميكنة على مستوى الجمهورية، موضحًا أنه جارٍ استكمال البنية التحتية بالعاصمة الإدارية لانتقال العاملين بالحكومة إليها خلال العام المقبل.وقال الوزير إنه تم الانتهاء من 90 % من ربط سنترال NN1 بسنترال الشروق ومدينتى، بالإضافة إلى تركيبات المرحلة الأولى لسنترال الحى الحكومي، والذي تم إجراء أول مكالمة منه، مؤكدا أنه جارٍ تدريب العاملين بهذه المنظومة من خلال برامج تدريب مكثفة للوصول إلى أعلى معايير الجودة في التشغيل.أكد وزير الاتصالات أنه تمت أرشفة جزء كبير من الوثائق والمستندات الحكومية ضمن عملية انتقال دولاب عمل الحكومة إلى الحي الحكومي، وتم الانتهاء من تطوير 95% من النظام المركزى اللازم لمتابعة عملية الأرشفة، ومن المستهدف الانتهاء من الوثائق المتداولة، وعددها المتوقع مليار ورقة، يونيو 2021.وقال الوزير إنه جارٍ الانتهاء من التطبيقات الرقمية للنظام الموحد لعمل الحكومة، وتقوم حاليا بتدريب العاملين بالوزارات فى الإدارات المختلفة على أنظمة التسجيل المتطورة التى سيتم اتباعها فى العمل الحكومى فى العاصمة الإدارية الجديدة.