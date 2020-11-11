محمد ثروت يحتفل بعرض «عفريت ترانزيت»

احتفل الفنان محمد ثروت بطرح فيلمه الجديد "عفريت ترانزيت"، بمول مصر، بمشاركة عدد كبير من جمهوره.وأكد ثروت لـ"الدستور"، أن العمل سيكون مفاجأة للجمهور وسيتم عرضه في أكثر من 30 قاعة عرض بالقاهرة و22 قاعة بجميع المحافظات، متمنيًا أن ينال إعجاب الجمهور.وأشار ثروت، إلى أن الفيلم تدور أحداثه في إطار كوميدي، حول بائع مخدرات يتعرض للعديد من المشاكل واتهامه في جريمة قتل، الأمر الذي يدفعه لمحاولة البحث عن براءته والسير في طريق التوبة.الفيلم من بطولة الفنان بيومي فؤاد ومحمد ثروت وأسماء أبو اليزيد، ومحمود الليثي، ومحمد جمعة ومحمود حافظ، وهدى مجد، كما يظهر في دور ضيف الشرف كلا من الفنان أحمد فهمي وشيكو ومصطفى خاطر وحمدي الميرغني ومحمد عبدالرحمن.