«الروم الأرثوذكس» تحتفل بعيد الشهيد ميناس المصري

تحتفل كنيسة الروم الأرثوذكس بمصر، اليوم الأربعاء، بعيد القديس الشهيد ميناس المصري شفيع كنيسة مدينة الإسماعيلية.وولد القديس ميناس في مصر واستشهد في Colyeon في آسيا الصغرى في القرن الثالث الميلادي.ونقل رفاته إلى الاسكندرية مؤمنين أتقياء ودفنوه في الصحراء الغربية بالقرب من منطقة العالمين؛ منذ ذلك الوقت أصبح هذا الموقع عالميا للزوار الحجاج من جميع المسيحيين في العالم.