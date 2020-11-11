لاميتا فرنجية بالبكيني في آخر مراحل حملها (صور)

قامت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية بنشر جلسة تصوير أظهرت آخر مراحل حملها، عبر حسابها بموقع إنستجرام.وقامت لاميتا بالظهور خلال جلسة التصوير وهي مرتدية ملابس البحر ويظهر عليها مراحل الشهور الأخيرة من الحمل وعلقت قائلةً: "كل أسئلتك فيما يتعلق بضبط الوزن، علامات التمدد، اللياقة أثناء الحمل، سيتم الرد عليها فى إنستا لايف بعد الولادة".يذكر أن آخر أعمال الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية، كان مشاركتها في فيلم "بنت من دار السلام" إنتاج 2014، وشارك في بطولته راندا البحيري، رحاب الجمل، ماهر عصام، روان الفؤاد، نادية العراقية، محمد الدقاق، محمود الجبلاوي، وصبري عبد المنعم، ومن تأليف وإخراج طوني نبيه.