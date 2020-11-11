رئيس حي ثان المنتزه يتابع إصلاح الهبوط الأرضي بطريق الكورنيش

وقع هبوط أرضي بطريق الكورنيش بشرق الإسكندرية، اليوم الأربعاء، حيث تابع حى المنتزه ثان أعمال الإصلاح ورجوع الشيء لأصله.وأشار حى ثان المنتزة في بيان له اليوم، أنه بناءً على الإشارة الواردة الحى بوقوع هبوط أرضي بشارع سلمان الفارسي مع طريق الكورنيش، كلَّف اللواء أشرف بهجت رئيس حي ثان المنتزه، مديري المتابعة الميدانية والطرق بالحي بمتابعة الأعمال الخاصة بإصلاح الهبوط الأرضي.وعلى الفور توجهت الإدارات التنفيذية بالحي، حيث تم متابعة إصلاح الهبوط ولازالت الأعمال قائمة والمتابعة مستمرة، في ضوء الاهتمام بتنفيذ خطة متكاملة لرفع كفاءة الطرق بنطاق الحي.