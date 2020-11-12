رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 12 نوفمبر 2020 الموافق 26 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية فى البنوك الخميس 12-11-2020

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 07:54 ص
العملات الأجنبية
العملات الأجنبية
حسين العمدة
طباعة
أسعار العملات الأجنبية والعربية، وأسعار الصرف تعد من أهم المتطلبات على مؤشر البحث جوجل، حيث تعرض «الدستور» أسعار العملات الأجنبية، وأسعار الصرف أمام الجنية المصري في مختلف البنوك المصرية، اليوم الخميس الموافق 12-11- 2020.

وتعرض «الدستور» تقرير يومي شامل يتضمن أبرز العملات الأجنبية والعربية على رأسها الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي والأسترليني والين الياباني والريال السعودي.

أسعار العملات الأجنبية في بنك الأهلي المصري

أستقرت أسعار العملات الأجنبية، اليوم، في البنك الأهلي المصري، حيث سجل اليوم، سعر الدولار الأمريكي عند الشراء 15.61 جنيه مصري وعند البيع 15.71 جنيه مصري.

وقال البنك الأهلي المصري، إن سعر اليورو الأوروبي سجل عند الشراء 18.3355 جنيه مصري، وسجل عند البيع 18.5896 جنيه مصري، فيما سجل سعر الجنيه الإسترليني عند الشراء 20.6036 جنيه، وعند البيع 20.9069 جنيه، كما سجل سعر الريال السعودي عند الشراء 4.0757 جنيه مصري أما عند البيع 4.1887 جنيه مصري.

وسجل الدينار الكويتي عند الشراء 48.6338 جنيه، وسجل عند البيع 51.4323 جنيه، كما سجل الفرنك السويسري 16.9822 جنيه عند الشراء، وسجل عند البيع 17.1882 جنيه.

أسعار العملات الأجنبية في البنوك اليوم الخميس 12-11-2020

سجل سعر الدولار الأمريكي في بنك مصر اليوم، نفس أسعار أمس، حيث سجل عند الشراء 15.61 جنيه مصري و15.71 جنيه مصري عند البيع، وسجل اليورو الأوروبي 18.362 جنيه مصري للشراء و18.5896 جنيه مصري للبيع.

وارتفع سعر الجنيه الإسترليني اليوم في بنك مصر ليبلغ 20.6723 جنيه عند الشراء، و20.9069 جنيه عند البيع، فيما سجل سعر الين الياباني اليوم عند الشراء 14.792 جنيه، كما سجل عند البيع 14.9605 جنيه.

وسجل سعر الريال السعودي عند الشراء ليسجل 4.0757 جنيه مصري، وعند البيع 4.1889 مصري، فيما سجل الدينار الكويتي عند الشراء 48.6353 جنيه مصري أما عند البيع بلغ سعره 51.4323 جنيه مصري.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

النيابة تحقق في «الإساءة إلى رسول الله» بمحادثة على السوشيال ميديا

نظر تجديد حبس «عنتيلة كفر الشيخ».. اليوم

«سجن مع إيقاف التنفيذ».. حبس عاطل هتك عرض شقيقته بالإسكندرية

القبض على المدرس «يوسف هانى» بتهمة الإساءة للنبى محمد

الصور

image description

قافلة طبية لأهالى مساكن عثمان بـ6 أكتوبر (صور)

image description

ضبط لحوم ودواجن فاسدة فى حملة مكبرة بأسيوط (صور)

image description

السيسي في اليونان

image description

رئيس جامعة دمياط يلتقي أعضاء لجنة الاختبارات الإلكترونية

image description

محافظ دمياط تكرم السكرتير العام والعاملين بمنظومة تقنين أراضى الدولة

الأكثر قراءة

أخبار نتيجة معادلة كلية تجارة جامعة القاهرة 2020.. رابط وخطوات الاستعلام

أسعار الذهب فى مصر.. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 12-11-2020

رئيس «صدر قصر العيني»: مصر دخلت موجة كورونا الثانية.. وهذه أعراضه

القبض على المدرس «يوسف هانى» بتهمة الإساءة للنبى محمد

إنفوجراف

image description

خريطة زواج الأجانب بمصر في 6 معلومات (انفوجراف)

image description

متحولة جنسيا.. ملكة جمال نيوزلندا (انفوجراف)

image description

تفاصيل طرح 1011 وحدة سكنية بـ 5 مدن جديدة (إنفوجراف)

image description

«مارسا».. تفاصيل مرض فايق العزب (انفوجراف)

نجم الساعة

السجل الأسود للإرهابي يحيى موسى

منوعات

بعد «سبوتنيك V».. روسيا تعلن عن عقار جديد لعلاج كورونا

أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 12-11-2020

مواعيد القطارات اليوم الخميس 12-11-2020

إسبانيا تقيّد دخول الأجانب اعتبارًا من 23 نوفمبر

أيام زمان

عذبته فكتب لها «صافيني مرة».. حكاية لحن وصفه محمد الموجي بـ«الشؤم»

كانت تعاني من فوبيا غريبة.. تفاصيل مرعبة من طفولة عبلة كامل

حامل في توأم.. كيف أنقذ سائق تاكسي عبلة كامل في عبور الطريق؟

«بسبب اللص والكلاب» صحفي يتهم نجيب محفوظ بالسرقة

مقالات الرأي
ماجد حبته
أوروبا تواجه الإرهاب.. شكلًا!
أحمد بهاء الدين شعبان
الانتخابات الأمريكية.. لحظات كاشفة
مؤمن المحمدي
بطولة الدراويش
صفوت البياضي
هل نعيش تحت رحمة القدر أم فى معية خالق البشر؟
المزيد

الثقافة

الذكرى 121 عامًا على ميلاد الأديب الألمانى كارل هينزل.. اليوم

حصول الشاعر أحمد عايد على إجازة فى خط الرقعة (صور)

أمنية طلعت: شاهدت «أفراح القبة» 3 مرات من شدة الإعجاب

«تحول إلى مأتم».. أدباء ينعون الشاعرة ندى إمام عبر السوشيال ميديا