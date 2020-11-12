أسعار العملات الأجنبية فى البنوك الخميس 12-11-2020
الخميس 12/نوفمبر/2020 - 07:54 ص
حسين العمدةطباعة
أسعار العملات الأجنبية والعربية، وأسعار الصرف تعد من أهم المتطلبات على مؤشر البحث جوجل، حيث تعرض «الدستور» أسعار العملات الأجنبية، وأسعار الصرف أمام الجنية المصري في مختلف البنوك المصرية، اليوم الخميس الموافق 12-11- 2020.
وتعرض «الدستور» تقرير يومي شامل يتضمن أبرز العملات الأجنبية والعربية على رأسها الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي والأسترليني والين الياباني والريال السعودي.
وقال البنك الأهلي المصري، إن سعر اليورو الأوروبي سجل عند الشراء 18.3355 جنيه مصري، وسجل عند البيع 18.5896 جنيه مصري، فيما سجل سعر الجنيه الإسترليني عند الشراء 20.6036 جنيه، وعند البيع 20.9069 جنيه، كما سجل سعر الريال السعودي عند الشراء 4.0757 جنيه مصري أما عند البيع 4.1887 جنيه مصري.
وسجل الدينار الكويتي عند الشراء 48.6338 جنيه، وسجل عند البيع 51.4323 جنيه، كما سجل الفرنك السويسري 16.9822 جنيه عند الشراء، وسجل عند البيع 17.1882 جنيه.
وارتفع سعر الجنيه الإسترليني اليوم في بنك مصر ليبلغ 20.6723 جنيه عند الشراء، و20.9069 جنيه عند البيع، فيما سجل سعر الين الياباني اليوم عند الشراء 14.792 جنيه، كما سجل عند البيع 14.9605 جنيه.
وسجل سعر الريال السعودي عند الشراء ليسجل 4.0757 جنيه مصري، وعند البيع 4.1889 مصري، فيما سجل الدينار الكويتي عند الشراء 48.6353 جنيه مصري أما عند البيع بلغ سعره 51.4323 جنيه مصري.
وتعرض «الدستور» تقرير يومي شامل يتضمن أبرز العملات الأجنبية والعربية على رأسها الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي والأسترليني والين الياباني والريال السعودي.
أسعار العملات الأجنبية في بنك الأهلي المصريأستقرت أسعار العملات الأجنبية، اليوم، في البنك الأهلي المصري، حيث سجل اليوم، سعر الدولار الأمريكي عند الشراء 15.61 جنيه مصري وعند البيع 15.71 جنيه مصري.
وقال البنك الأهلي المصري، إن سعر اليورو الأوروبي سجل عند الشراء 18.3355 جنيه مصري، وسجل عند البيع 18.5896 جنيه مصري، فيما سجل سعر الجنيه الإسترليني عند الشراء 20.6036 جنيه، وعند البيع 20.9069 جنيه، كما سجل سعر الريال السعودي عند الشراء 4.0757 جنيه مصري أما عند البيع 4.1887 جنيه مصري.
وسجل الدينار الكويتي عند الشراء 48.6338 جنيه، وسجل عند البيع 51.4323 جنيه، كما سجل الفرنك السويسري 16.9822 جنيه عند الشراء، وسجل عند البيع 17.1882 جنيه.
أسعار العملات الأجنبية في البنوك اليوم الخميس 12-11-2020سجل سعر الدولار الأمريكي في بنك مصر اليوم، نفس أسعار أمس، حيث سجل عند الشراء 15.61 جنيه مصري و15.71 جنيه مصري عند البيع، وسجل اليورو الأوروبي 18.362 جنيه مصري للشراء و18.5896 جنيه مصري للبيع.
وارتفع سعر الجنيه الإسترليني اليوم في بنك مصر ليبلغ 20.6723 جنيه عند الشراء، و20.9069 جنيه عند البيع، فيما سجل سعر الين الياباني اليوم عند الشراء 14.792 جنيه، كما سجل عند البيع 14.9605 جنيه.
وسجل سعر الريال السعودي عند الشراء ليسجل 4.0757 جنيه مصري، وعند البيع 4.1889 مصري، فيما سجل الدينار الكويتي عند الشراء 48.6353 جنيه مصري أما عند البيع بلغ سعره 51.4323 جنيه مصري.