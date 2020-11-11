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اقتصاد

«الغرف التجارية» تشيد بخطة الدولة للتحول الرقمي

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 10:41 م
المهندس إبراهيم العربى
المهندس إبراهيم العربى
دعاء أبو العزم
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أشاد المهندس إبراهيم العربى، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، بخطة الدولة للتحول الرقمى والشمولى المالى التى ستنمي بصورة سريعة القطاعات الصناعية والتجارية المختلفة، ومن ثَمَّ سيكون دعمًا حقيقيًا لاقتصاد البلاد القومى.

جاء ذلك اليوم خلال زيارته المفاجئة للاطمئنان على آخر التطورات في الأعمال الإنشائية بغرفة القاهرة وآخر التطورات بالمبنى الذكى الجديد للاتحاد العام للغرف التجارية بالتجمع الخامس بالقاهرة، فى حضور أحمد الوسيمى نائب أول رئيس غرفة القاهرة، وسامح زكى نائب ثان رئيس غرفة القاهرة.

وتوجه العربى عقب تفقده المبنى الجديد للاتحاد لمتابعة آخر التطورات، مؤكدا أنه سيكون خطوة مهمة نحو التطوير الحقيقي لمنتسبي الغرف، خاصة على المستوى الإدارى، على اعتبار أنه يتم إنشاؤه على أحدث طراز ويتضمن أجهزة حديثة وعصرية ستفيد منتسبي الاتحاد وموظفيه، وستمثل نقلة حضارية مهمة نحو تطبيق منظومة التحول الرقمي والشمول المالى تماشيًا مع خطة الدولة التطويرية.

وأشار إلى أنه يتم حاليًا وضع اللمسات النهائية لافتتاح مبنى الاتحاد الجديد تمهيدًا لنقل الأعمال إليه في أقرب وقت ممكن، وهو الأمر الذى يستلزم المتابعة اليومية لحين الانتهاء من جميع الأعمال والاستلام رسميًا.

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