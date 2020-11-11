رنا رئيس: الوقوف أمام يحيى الفخراني شرف عظيم.. ودوري «مفاجأة»

أكدت الفنانة الشابة رنا رئيس، أنها سعيدة بالمشاركة في الماراثون الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "نجيب زاهي زركش"، مع الفنان الكبير يحيى الفخراني.وأشارت "رئيس" لـ"الدستور"، إلى أنها تقدم شخصية محورية خلال العمل ستحمل العديد من المفاجأت خلال منتصف الحلقات، مشيرة إلى أن الشخصية مليئة بالتفاصيل المختلفة والتي ستدعمها في رحلتها التمثيلية.وقالت رنا، إن الوقوف أمام يحيى الفخراني هو شرف عظيم يضيف لأي فنان سواء كبيرًا أو بادئًا في المجال التمثيلي، مؤكدة أنه شخص يساعد الكل في اللوكيشن لإخراج الأفضل على المستوى الإنساني والتمثيلي.ويقدم "الفخراني" شخصية محامٍ يدعى نجيب زاهي زركش، وهو رجل له 4 أبناء، ولكن يدخل في صراع معهم ويعاني من جحودهم مما يضطره إلى بناء دار للأيتام، ويشارك معه في البطولة كلا من أنوشكا، ورامز أمير، وإسلام إبراهيم، وكريم عفيفي، وهو إخراج شادي الفخراني ومن تأليف عبد الرحيم كمال.