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رئيس التحرير التنفيذي
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فن

شيكو يكشف عن موعد عرض «اللعبة 2»

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 10:22 م
شيكو
شيكو
محمد مجدي
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يصور صناع مسلسل "اللعبة" موسمه الثاني استكمالاً لباقي أحداث موسمه الأول، الذي عرض خلال شهر رمضان الماضي، في عدد من اللوكيشنات الداخلية والخارجية.

وأشار شيكو لـ"الدستور"، إلى أن صناع العمل قاموا بتصوير أكثر من 12 يومًا من العمل، ليكون جاهزا للعرض في يناير المقبل، بالإضافة إلى عرضه في شهر رمضان 2021.

وقال شيكو، إن الجزء الثاني سيكون امتدادًا للجزء الأول من حيث الشكل، ولكن بإضافات متنوعة سواء على مستوى المشاركين فيه، خاصة الفنانة رانيا يوسف وعدد آخر من ضيوف الشرف، بالإضافة إلى القصة نفسها التي ستحمل اسم "لفل الوحش".

ولعب بطولة الجزء الأول من العمل شيكو، هشام ماجد، أحمد فتحي، محمد ثروت، مي كساب، ميرنا جميل، سامي مغاوري وعارفة عبدالرسول وآخرون، وإخراج معتز التوني.

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