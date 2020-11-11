محافظ الغربية يكرم 5 من مديري المدارس الفنية

استقبل الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مساء اليوم، بمكتبه المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، وفتحي أبو هندي مدير التعليم الفني، و5 من مديري المدارس الفنية بالمحافظة، وذلك لتكريمهم نظرًا لتميزهم في العمل، واختيار مدارسهم ضمن أفضل 10 مدارس فنية على مستوى الجمهورية، من خلال مسابقة نظمتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.وقدم المحافظ شهادة تقدير ودرع المحافظة لمديري مدارس طنبارة الثانوية الصناعية، السنطة الثانوية الصناعية العسكرية بنين، ناصر الثانوية الزراعية، طنطا الفنيّة المتقدمة التجارية، السنطة الثانوية الفنية للشئون الفندقية والخدمات السياحية، كما كرم المحافظ كلًا من وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية ومدير عام التعليم الفني.وأشاد المحافظ بدور مديري المدارس الفنية ودورهم الكبير للوصول بالمدارس إلى هذا المستوى والنهوض بالعملية التعليمية في ظل الظروف القاسية لجائحة كورونا، مؤكدًا دعمه الكامل لتطوير التعليم الفني باعتباره القاطرة الحقيقية للتنمية خلال السنوات القادمة.