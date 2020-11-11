تأجيل محاكمة 45 متهمًا بالتجمهر وقتل قبطي في المنيا إلى فبراير

أجلت- اليوم الأربعاء- محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار أشرف محمد على، وعضوية المستشارين أحمد الفقي ومحمد صلاح، وأمانة سر على العسلي محاكمة 45 من عناصر الإخوان متورطين في تجمهر وقتل قبطي في قرية دلجا بمركز دير مواس، إبان أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة إلى جلسة اليوم السادس من دور شهر فبراير المقبل للقرار.وقال دفاع المتهمين، إن المحكمة استكملت- اليوم- سماع مرافعة الدفاع عن باقي المتهمين البالغ عددهم 45 متهمًا، بينهم 20 محبوسين على ذمة القضية متورطين في قتل المجني عليه إسكندر قوس صقر أحد أبناء قرية دلجا، وذلك أمام كنيسة دلجا والتجمهر ومحاولة إحراق الكنيسة يومي 14 و15 من شهر أغسطس 2013 إبان أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة.وأشار الدفاع إلى أن المحكمة قررت استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية وضبط وإحضار باقي المتهمين للجلسة المقبلة.وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات أواخر 2015 وشمل أمر الإحالة أن المتهمين ينتمون إلى جماعة محظورة والتحريض على العنف والشغب والدعوة للتظاهر وتخريب منشآت كنسية وقتل قبطي دون وجه حق.