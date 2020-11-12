سياسى ليبى: الإخوان يسيطرون على حوار تونس

قال المحلل السياسي الليبي محمد الزبيدي، إن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تسيطر بشكل غير ديمقراطي على أعمال منتدى الحوار الليبي الذي انطلق في تونس يوم 9 نوفمبر الجاري.وأضاف «الزبيدي»، في تصريحات خاصة، أن الليبيين جميعًا على يقين من هذه اللقاءات لن تكون في صالحهم، مشيرًا أن المهام المعلنة للمنتدى هي اتخاذ قرارات تقود ليبيا إلى الازدهار والاستقرار والسيادة، لكن واقعيًا المشاركين في الملتقى لا يخدمون إلا مصالحهم.وتوقع أن يفرز الملتقى قيادات جديدة ممن لديهم مصالح مشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية فهؤلاء فقط من سيكونون في الحكومة الجديدة.وفي هذا السياق، قالت السياسية التونسية المحامية، وفاء الشاذلي، إن هناك عددًا كبيرًا من أجهزة المخابرات الأجنبية في الفنادق المخصصة للمشاركين في المنتدى، وهذا أمر يدعو للغرابة وربطتها بتأثير أجهزة المخابرات على الوفود المشاركة.علاوة على ذلك، من بين المشاركين في المنتدى، وعددهم 75 فقط، الأغلبية المطلقة هم أعضاء في تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي، وفي وقت سابق اعترفت هذه المنظمة بأنها ستدعم خلال الانتخابات وزير لداخلية في حكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا.يُذكر أن منتدى الحوار السياسي الليبي يقام تحت رعاية الأمم المتحدة، ولم يقتصر دورهم على تنظيم المفاوضات فحسب، بل في اختيار الأشخاص الذين سيشاركون فيها، هذا يدل على ارتباط الأمم المتحدة غير المشروط بالتنظيم الإرهابي، فضلًا عن رغبتهم في ترشيح المجرم فتحي باشاغا لمنصب رفيع في الحكومة الليبية الجديدة، وقد تؤدي هذه الخطوة إلى صراع سياسي داخلي جديد بين السياسيين الليبيين، وكذلك بين الجماعات التي خرجت عن سيطرة وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني ولا تعترف بفتحي باشاغا.