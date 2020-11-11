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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

فريق من الجمعيات الأهلية لدعم متضرري «نوات إسكندرية»

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 11:41 م
فريق من الجمعيات
فريق من الجمعيات الأهلية
هبه عويضه
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اجتمع طارق جمال وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، الأربعاء، الجمعيات الأهلية بالإسكندرية بديوان عام مديرية التضامن الاجتماعي؛ لمناقشة ووضع خطة مع الجمعيات الاهلية الشريكة بالاسكندرية والعمل تحت مظلة واحدة.

وتم خلال الاجتماع تشكيل فريق خلية أزمة من ممثلي الجمعيات للعمل تحت إشراف المحافظة، ومديرية التضامن لتقديم يد العون والمساعدة والتخفيف من آثار أي كارثة نتيجة للنوّات الشديدة التي تتعرض لها المحافظة وتقديم أوجه الدعم المادي والمعنوي للأهالي المتضررة حال وقوع نكبة.

وحشد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية الجمعيات الأهلية بالإسكندرية، لتوحيد جهودها لخدمة المجتمع السكندري ومناقشة تقديم الدعم للأهالي المتضررين جراء ما تعرضت له المحافظة من أمطار غزيرة خلال الأيام الماضية.

ووجه المحافظ بوضع خطة عمل لجميع الجمعيات الأهلية بالإسكندرية، للعمل في مظلة واحدة وتوحيد الجهود تحت إشراف المحافظة ومديرية التضامن الاجتماعى، لافتًا إلى إقامة فريق أزمة من ممثلي الجمعيات لمعاونة المحافظة في الأزمات الطارئة، خاصة تخفيف الأضرار الواقعة على أهالينا في بعض المناطق نتيجة للنوّات الشديدة التي تتعرض لها المحافظة.

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