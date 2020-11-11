أنغام تطرح «مزح» بالخليجى على يوتيوب (فيديو)

طرحت النجمة أنغام منذ قليل، أحدث ألبوماتها الغنائية الخليجية الذي يحمل اسم "مزح" عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" على طريقة الفيديو كليب.ويضم ألبوم "مزح" 15 أغنية وهي: "مزح، وأناني، وطاولة، وثلاثة حروف، وآخر لقاء، وتسلم يدينه، واسمك حبيبي، وغريب، وأدور، ولايقين عليك، وأبكي عليك، وهنا وهناك، وظل وهجير".وتتعاون أنغام في الألبوم مع عدد كبير من صناع المزيكا من شعراء وملحنين وموزعين من بينهم الملحن سهم، والشاعرة الجادل، والملحن صادق الشاعر، والشاعر سمو الأمير بدر بن عبدالمحسن، والشاعر الأمير عبدالرحمن بن مساعد، والشاعر الأمير سعود بن محمد العبدالله الفيصل، بالإضافة إلى معالي المستشار تركي آل الشيخ.