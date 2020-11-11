38 مليون جنيه تكلفة تطوير ميدان السواقي بالفيوم

قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إن ميدان السواقي سيكون مفتوحًا أمام المواطنين دون رسوم، وتوفير فرص عمل من النشاط الاقتصادي للمكان من مطاعم وكافيهات وبازارات، إضافة إلى إظهار المشهد الحضاري لقصر الثقافة والنصب التذكاري، إضافة إلى عائد اقتصادي يساهم في تطوير بعض المشروعات.وأضاف أن تكلفة الميدان تبلغ 38 مليون جنيه والعقد ستكون مدته 15 عامًا، كما أنه تمت الاستعانة بمتخصصين من كلية الهندسة وخبراء في التطوير المعماري لإعداد مخطط تطوير متكامل لهذا الميدان الذي يعبر عن هوية المحافظة بصورة مباشرة.وأكد أنه تم الانتهاء من الدراسات المرورية والمظهر البيئي والحضاري للموقع بشكل عام، لتنفيذ مخطط تطوير متكامل يحقق عائد اقتصادي للمحافظة من خلال إقامة عدد من الكافيتريات والمطاعم والبازارات السياحية، ويظل الميدان عبارة عن مناطق مجانية مفتوحة للمواطنين، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من عمل جسات مبدئية للموقع لتحديد الأولويات العامة حيث تبلغ مدة تنفيذ المشروع 4 أشهر بعد انتهاء إجراءات التعاقد.جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ مع صحفيين ومراسلين القنوات التليفزيونية بقاعة ديوان المحافظة، منذ قليل، لمناقشة بعض المشروعات التنموية.