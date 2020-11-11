«فودافون» تتعاقد مع ميار شريف كسفيرة لعلامتها التجارية

أعلنت فودافون الشبكة رقم واحد في مصر، اختيارها لاعبة التنس المصرية ميار شريف، لتكون سفيرة العلامة التجارية لها داخل مصر والوجه الإعلاني الجديد لعلامتها التجارية.وستبدأ ميار حملة ترويجية جديدة لنشر فلسفة فودافون والتي تدمج التكنولوجيا بالقطاعات الأخرى، وتعمل دائمًا على دعم الشباب، وتقديم الحلول والمفاجئات المتميزة لهم.وتأتي تلك الخطوة لتؤكد أن فودافون علامة شبابية من الدرجة الأولى، ولذلك تعمل على التعاون مع أنجح نجوم الرياضة والفن من الشباب ليكونوا قدوة لغيرهم من الشباب المصري وليقدموا الدعم الكامل، من خلال التعاون مع فودافون تستطيع تلك النجوم أن تكون أقرب لمحبيهم، وأن تتواصل معهم بشكل مباشر.وتعتبر ميار قدوة فيما يتعلق بالتحلي بالمهارة والانضباط وعدم الاستسلام، وهو ما تريد فودافون أن تبعثه في الشباب المصري، ولذلك تتخذ من تلك الشراكات سبيلا لتثبت أن العمل والجهد هما الوسيلتان لتحقيق الأحلام الكبيرة.قال كريم عيد، رئيس قطاع التسويق للأفراد، فودافون مصر: "إن تعاون فودافون مع النجوم الشابة والشخصيات الرائدة ذات التأثير الإيجابي سواء في مجال الفن أو الرياضة، يساعدنا على أن نكون أقرب للشباب مما يعزز من العلاقة بين فودافون ومستخدميها، ويجعلنا أكثر فهما لاحتياجاتهم وبالتالي نوفر لهم تجارب وحلول جديدة ومختلفة."واستكمل: "أما عن اختيار ميار والتي لقبت بفتاة مصر الذهبية، فيمكن القول إن الإنجازات التي حققتها في الفتر الماضية جعلتها من أكثر الشخصيات الرياضية الشبابية الاستثنائية، حيث حظيت على احترام وتقدير واسعي النطاق، وأصبحا إحدى الشخصيات الملهمة للمجتمع المصري، ونحن متحمسون جدا لهذا التعاون، وبالتأكيد سنعمل معا لتحقيق رؤيتنا المشتركة".والجدير بالذكر أن فودافون سبق وأعلنت في الشهور الأولى من هذا العام تجديدها شراكتها المتميزة مع محمد صلاح، والذي يعد قدوة فتاة مصر الذهبية من حيث الإصرار وتحقيق الأحلام، وبالإعلان عن هذا التعاون مع النجمة ميار شريف ترسخ الشركة استراتيجيتها ورؤيتها التي تدعو دائما للتفاؤل والثقة وبث الأمل وتمكين الشباب عن طريق إتاحة الحلول والخدمات التكنولوجية التي تسهل لهم حياتهم اليومية، وتساعدهم في تحقيق طموحاتهم وأحلامهم بمستقبل أفضل.