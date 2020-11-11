رئيس مجلس الشيوخ يبعث ببرقية عزاء في وفاة رئيس وزراء البحرين

بعث المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، ببرقية عزاء إلى فوزية بنت عبد الله زينل، رئيس مجلس النواب بمملكة البحرين، في وفاة رئيس وزراء المملكة.وقال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق في البرقية: "تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ خليفة ‏بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، الذى انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة ‏بالإنجازات والعطاء".كما بعث رئيس مجلس الشيوخ برقية عزاء مماثلة لعلى بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى بالبحرين، قال فيها: "نتقدم بخالص التعازي والمواساة لمملكة البحرين حكومة وبرلمانًا وشعبًا فى هذا المصاب الجلل، فإننا ندعو الله عز وجل أن يتغمد الفقيد ‏بواسع رحمته، وأن ينزله منازل الشهداء والصديقين".