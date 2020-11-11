رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 11 نوفمبر 2020 الموافق 25 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

رئيس مجلس الشيوخ يبعث ببرقية عزاء في وفاة رئيس وزراء البحرين

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 08:59 م
المستشار عبدالوهاب
المستشار عبدالوهاب عبدالرازق
أشرف لاشين
طباعة
بعث المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، ببرقية عزاء إلى فوزية بنت عبد الله زينل، رئيس مجلس النواب بمملكة البحرين، في وفاة رئيس وزراء المملكة.

وقال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق في البرقية: "تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ خليفة ‏بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، الذى انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة ‏بالإنجازات والعطاء".

كما بعث رئيس مجلس الشيوخ برقية عزاء مماثلة لعلى بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى بالبحرين، قال فيها: "نتقدم بخالص التعازي والمواساة لمملكة البحرين حكومة وبرلمانًا وشعبًا فى هذا المصاب الجلل، فإننا ندعو الله عز وجل أن يتغمد الفقيد ‏بواسع رحمته، وأن ينزله منازل الشهداء والصديقين".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 11-11-2020

إصابة عدد من العمال في انهيار سقف مسجد تحت الإنشاء بالعاشر (صور)

غلق 3 أيام لأى محل لا يلتزم بإجراءات مواجهة كورونا خلال «البلاك فرايداى»

انفراد.. «بيراميدز» يحصل على توقيع «ساسي».. وشرط مثير للاعب

الصور

image description

قافلة طبية لأهالى مساكن عثمان بـ6 أكتوبر (صور)

image description

تخصيص 4 غرف لإجراء العمليات لمواطني مطروح (صور)

image description

ضبط لحوم ودواجن فاسدة فى حملة مكبرة بأسيوط (صور)

image description

السيسي في اليونان

image description

رئيس جامعة دمياط يلتقي أعضاء لجنة الاختبارات الإلكترونية

الأكثر قراءة

انفراد.. «بيراميدز» يحصل على توقيع «ساسي».. وشرط مثير للاعب

أخبار نتيجة معادلة كلية تجارة جامعة القاهرة 2020.. رابط وخطوات الاستعلام

النيابة تطلب التحريات حول واقعة ازدراء الدين الإسلامى بالإسماعيلية

رئيس «صدر قصر العيني»: مصر دخلت موجة كورونا الثانية.. وهذه أعراضه

إنفوجراف

image description

خريطة زواج الأجانب بمصر في 6 معلومات (انفوجراف)

image description

متحولة جنسيا.. ملكة جمال نيوزلندا (انفوجراف)

image description

تفاصيل طرح 1011 وحدة سكنية بـ 5 مدن جديدة (إنفوجراف)

image description

«مارسا».. تفاصيل مرض فايق العزب (انفوجراف)

نجم الساعة

السجل الأسود للإرهابي يحيى موسى

منوعات

اكتشاف مواقع أثرية مغمورة بالمياه في تونس

اكتشاف قلعة في مرتفعات الجولان المحتل تعود إلى 3 آلاف سنة

حكم قراءة القرآن بدون وضوء بالتفصيل

حكم تربية الكلاب في المنزل

أيام زمان

«بسبب اللص والكلاب» صحفي يتهم نجيب محفوظ بالسرقة

«رفضت قبلة أنور وجدي».. كواليس تصوير آخر فيلم لكوكب الشرق

«طلب زيارة شبرا».. اللحظات الأخيرة في حياة توفيق الدقن

«تعالى علشان تتجوزنى».. قصة حب سميحة أيوب وسعد الدين وهبة

مقالات الرأي
ماجد حبته
أوروبا تواجه الإرهاب.. شكلًا!
أحمد بهاء الدين شعبان
الانتخابات الأمريكية.. لحظات كاشفة
مؤمن المحمدي
بطولة الدراويش
صفوت البياضي
هل نعيش تحت رحمة القدر أم فى معية خالق البشر؟
المزيد

الثقافة

حسين حمودة رئيسًا لتحرير «فصول»: ترددت قبل أن أحسم أمري

أعلى ما في خيلك اركبه.. مفردات التحدي في الحارة المصرية

«شعرية الأحلام فى الرواية العربية» جديد دار كنوز بالأردن

«الثنائى».. حسن شرارة وعماد حمدى بضيافة قصر المانسترلى