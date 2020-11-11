النيابة تطلب التحريات حول واقعة ازدراء الدين الإسلامى بالإسماعيلية

طلبت النيابة العامة في إطار تحقيقها فى واقعة ازدراء الأديان لأحد الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعى بالإسماعيلية، تحريات «قطاع الأمن الوطني»، و«قطاع تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية»؛ للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة وتحديد مرتكبها، ومدى صلته بمالك ومستخدم الحساب المشكو في حقه، ومدى إتاحة إطلاع الكافة على المحادثة موضوع التحقيق، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.وكانت ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية القبض على الطالب المتهم بازدراء الدين الإسلامى والإساءة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبين أنه يدعى "هانى. ي. ج" 20 عاما طالب.وأعلنت النيابة العامة فى بيان رسمى لها أنها تباشر التحقيق في واقعة ازدراء للدين الإسلامي، حيث رصدت «وحدة الرصد والتحليل» بمكتب النائب العام، تداولًا واسعًا بمواقع التواصل الاجتماعي لصورة من محادثة نصية منسوبة لشخص مقيم بمحافظة الإسماعيلية تشكل جريمة ازدراء الدين الإسلامي بالإساءة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعرض الأمر على المستشار حماده الصاوى النائب العام أمر بالتحقيق العاجل في الواقعة.وعجلت «نيابة الإسماعيلية الكلية» بمباشرة التحقيقات في الواقعة، التي قُيدت برقم 4165 لسنة 2020 إداري ثالث الإسماعيلية.