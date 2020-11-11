«الأعلى للإعلام» يضع 5 ضوابط لتغطية نهائي إفريقيا

وضع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضوابط للتغطية الإعلامية لنهائي البطولة الإفريقية، وطالب المجلس بضرورة الالتزام الكامل بقواعد التغطية الإعلامية النظيفة بين الأهلي والزمالك والحرص على إشاعة الروح الرياضية بين جماهير الناديين، والبعد الكامل عن كل صور الإساءة والافتعال، وتطبيق الضوابط التي تحفظ للرياضة رسالتها.كما طالب المجلس وسائل الإعلام بعدم استخدام الوسائل والأساليب التي تسيء لجمهور الناديين، وعدم افتعال المشاكل والتراشق اللفظي أو اللجوء إلى الاستفزاز وبث الفتن بين الجماهير.وقال المجلس إنه وفقًا لقانونه سيبادر على الفور في إجراء التحقيق اللازم حال حدوث مخالفات، واتخاذ التدابير اللازمة للتصدي لها، وتطبيق الجزاءات القانونية حفاظًا على سلامة الجماهير وإعلاء القيم الرياضية النبيلة وصورة البلاد، مؤكدا أن الأكواد الرياضية التي أصدرها تتضمن:1- الحفاظ على حيوية الأحداث الرياضية وإثارتها ومتعتها التي تحفظ للرياضة مكانتها وتأثيراتها الإيجابية دون الانزلاق إلى إثارة التعصب أو أية نعرات دينية أو طائفية، ودون إتيان ما من شأنه التشجيع على العنف أو تعكير الأمن والسلام بين الجماهير أو مخالفة أي من القواعد التي تتضمنها القوانين.2- نشر وتدعيم القيم الرياضية الإيجابية التي تضع روح المنافسة في خدمة التنمية الصحيحة للعلاقات الإنسانية.3- توافق التحليل والتعليق والتقارير الإخبارية مع السمات العامة لكل منها والإعلان عن ذلك بوضوح وعدم الخلط بينهما وعدم تقديم الآراء على أنها حقائق أو التعبير عنها بما يخرجها عن معناها أو سياقها.4- عدم التعرض للحياة الشخصية للرموز الرياضية أو المشاركين في الأحداث الرياضية.5- احترام مشاعر الأطراف المتنافسة من اللاعبين والجماهير والإداريين والعمل على تهدئة المشاعر الغاضبة لديهم.