«الدستور» داخل أول مصنع لعمال الصم والبكم ببورسعيد (صور)

داخل أحد مصانع إنتاج «لمبات اللّد» وخراطيم الكهرباء، عايشت «الدستور» يوم من العمل داخل خطوط الإنتاج الذي يعمل فيه 120 عاملًا من الصم والبكم، يصدّر العمال فيه إنتاجهم إلى السوق المحلي بمستوى عال، كان التكريم والتتويج بشهادة (الأيزو 9001) رسالة شكر لأسطواته من اتحاد الصناعات المصرية.عز الدين صقر، مدير المصنع، مدير مدرسة الصم والبكم السابق، قال لـ«الدستور»، إنه أشْرف على تعليمهم لغة الإشارة وذلك أثناء فترة عمله كمدير المدرسة قبل بلوغه سن المعاش، وعندما أقبلت على افتتاح المصنع كان الأولى أن يعمل فيه أبنائي الطلبة من الخريجين.أضاف أنه تم العمل بالمصنع منذ 2011، ويتولى إدارته أحد العاملين من الصم والبكم، نظرًا لأن كافة خطوط الإنتاج فيه من هؤلاء العمال المهرة.تابع "كان الموضوع في البداية شاق على الموظفين، غير مدركين للغة الصم والبكم وكنت أنا وحدي من يتعامل معهم، لكن الآن، وبعد عشر سنوات من الافتتاح جميع العاملين يتعاملون معهم ويتحدثون لغة الإشارة وذلك يؤكد نجاح دمج ذوي الهمم مع المجتمع وسوق العمل حتى داخل خطوط إنتاج المصانع".لفت إلى أن المصنع يصنع الخراطيم اللد واللمبات الكهربائية ورغم صعوبة تخصص المصنع إلاّ أن شباب مدرسة الصم والبكم أكدوا أنهم قد التحدي وتعلّموا المهنة والآن، هم مَن يعلّمون أي عامل جديد ينضم إلى المصنع.أشار إلى أن أهم العقبات التي اجتازوها كانت الماكينات التي تعمل بالإنذار الصوتي والتي لا تتناسب مع الصم والبكم وضعاف السمع، فكان يجب تعديل الماكينات من أجل أن تعطي إنذار ضوئي بدلاّ من الصوت وتم تدارك الأزمة، والآن، لدينا فريق عمل مدرب بشكل كامل ويعمل داخل سوق العمل.واختتم عز الدين فخور أنني لدىّ أسرة من أبنائي طلبة مدرسة الصم والبكم وكلي فخر أنهم الآن، أصحاب مهنة وحرفة ولم يوقفهم أي عائق عن تحقيق أحلامهم فلطالما كنت أقول إن الحلم لا حدود له ما دمنا نتنفس تسَتطيع أن تكون إنسانًا ناجحًا، ولك بصمه في المجتمع وها هم الآن يصنعون مجدهم ببصمتهم: «الأمل هنا.. صنع في مصر».